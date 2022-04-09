مدة الفيديو 03 minutes 13 seconds 03:13

الفرنسيون ونظرتهم للمرشح إيمانويل ماكرون في الانتخابات الفرنسية

لا يبدو الاختيار صعبا في نظر مؤيدي الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث يمثل الرئيس الشاب في نظرهم قصة نجاح، فلا هو محسوب على اليمين ولا اليسار.