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فرنسا.. ما صلاحيات رئيس الجمهورية؟

ينص الدستور الفرنسي على تقاسم الاختصاصات بين الرئيس ورئيس الوزراء في مجالي الدفاع والدبلوماسية، لكن هذين الاختصاصين باتا من صلاحيات رئيس الجمهورية بحكم الممارسة.
7/4/2022