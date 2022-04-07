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الحصاد (2022/4/6)

تناولت فدى باسيل في نشرة “الحصاد” المواضيع التالية: واشنطن تفرض عقوبات على مصرفين روسيين وأفراد من عائلتي بوتين ولافروف، وبايدن يعد بمزيد من الخطوات لتضييق الخناق على بوتين.