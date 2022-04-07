تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أغلق القائمة الرئيسية
Navigation menu
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
اعرض المزيد
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
اعرض المزيد
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
مدة الفيديو 02 hours 00 minutes 01 seconds
02:00:01
الحصاد (2022/4/6)
تناولت فدى باسيل في نشرة “الحصاد” المواضيع التالية: واشنطن تفرض عقوبات على مصرفين روسيين وأفراد من عائلتي بوتين ولافروف، وبايدن يعد بمزيد من الخطوات لتضييق الخناق على بوتين.
7/4/2022
facebook
twitter
whatsapp