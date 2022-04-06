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حصاد (5/4/2022)

ناقشت إلسي أبي عاصي مواضيع عدة في الحصاد، منها: المتحدث باسم البنتاغون يؤكد للجزيرة وجود أدلة واضحة على ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب في أوكرانيا، ويرحب بجهود تركيا لوقف الحرب.