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حصاد (4/4/2022)

ناقش عبد القادر عياض في الحصاد مواضيع عدة، منها: بوتشا الأوكرانية تشعل سجالا بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب، وكاميرا الجزيرة ترصد مقبرة جماعية في البلدة. ومطالب أوروبية بالتحقيق.