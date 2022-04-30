مدة الفيديو 02 minutes 29 seconds 02:29

كتائب الأقصى تعلن مسؤوليتها عن عملية مستوطنة أرئيل

أعلنت كتائب الأقصى -الجناح العسكري لحركة “فتح”- مسؤوليتها عن العملية العسكرية التي وقعت اليوم الجمعة قرب مستوطنة أرئيل المقامة على أراضي محافظة سلفيت،