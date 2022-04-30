سلطات الانفصاليين تشرع في إزالة الألغام البحرية من ميناء ماريوبول

انطلقت في ميناء مدينة ماريوبول عملية إزالة الألغام البحرية، بعد سيطرة القوات الروسية وقوات الانفصاليين على المرفأ بالكامل قبل نحو أسبوعين.