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بالفيديو.. منطقة سالتوفكا تتعرض لقصف روسي

أفادت مراسلة الجزيرة بتعرض منطقة سالتوفكا في خاركيف لقصف روسي استهدف أبنية وبنى تحتية ومؤسسات توصف بالحيوية في المدينة، وشوهدت أعمدة من الدخان ترتفع من المنطقة.