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بالخرائط تعرف إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا

دخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها العاشر، حيث يستمر القصف الروسي على العاصمة كييف، بالإضافة إلى ضغط القوات الروسية بريا في المناطق الشرقية للبلاد.