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احتدام المواجهات في بارفينكوفا خلال الساعات الماضية

احتدمت المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية في جبهة بارفينكوفا (جنوب خاركيف) خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث باتت على بعد 20 كيلومترا من المدينة.