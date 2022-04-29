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احتدام المواجهات في بارفينكوفا خلال الساعات الماضية

احتدمت المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية في جبهة بارفينكوفا (جنوب خاركيف) خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث باتت على بعد 20 كيلومترا من المدينة.
29/4/2022