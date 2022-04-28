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حصاد (27/4/2022)

ناقشت سلمى الجمل في الحصاد مواضيع عدة، منها بوتين يتوعد برد سريع في حال حصول تدخل خارجي في أوكرانيا. كييف تقر بسيطرة القوات الروسية على مناطق في الشرق.