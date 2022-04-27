مدة الفيديو 00 minutes 35 seconds 00:35

خط أنابيب غاز البلطيق

قالت الحكومة البولندية إنه سيتم تشغيل خط غاز البلطيق في غضون أشهر لتعزيز أمن الطاقة في البلاد. نتعرف على التفاصيل في هذا الفيديو.