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خط أنابيب غاز البلطيق

قالت الحكومة البولندية إنه سيتم تشغيل خط غاز البلطيق في غضون أشهر لتعزيز أمن الطاقة في البلاد. نتعرف على التفاصيل في هذا الفيديو.
27/4/2022