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حصاد (26/4/2022)

ناقش زين العابدين توفيق مواضيع عدة في الحصاد منها: كييف تعلن مقتل عدد من المدنيين في قصف روسي على جنوب أوكرانيا وشرقها. وتعهدات غربية بتزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة.