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بوتين.. خطاب غاضب آخر في زمن حرب أوكرانيا

هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد سريع وصاعق على كل من يهدد أمن بلاده، وأضاف -في خطاب أمام مجلس الدوما- أن موسكو ستتخطى التحديات والعقوبات غير المسبوقة عليها.