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أهمية الطائرات المسيرة خلال الحرب الروسية على أوكرانيا

لعبت الطائرات المسيرة خلال الحرب الروسية على أوكرانيا دورا بارزا، واعتمد عليها الجيش الأوكراني في عمليات الرصد والاستطلاع والاستهداف.
27/4/2022