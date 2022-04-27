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أهمية الطائرات المسيرة خلال الحرب الروسية على أوكرانيا

لعبت الطائرات المسيرة خلال الحرب الروسية على أوكرانيا دورا بارزا، واعتمد عليها الجيش الأوكراني في عمليات الرصد والاستطلاع والاستهداف.