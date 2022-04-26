مدة الفيديو 01 hours 54 minutes 30 seconds 01:54:30

حصاد (25/4/2022)

ناقش جلال شهدا في الحصاد مواضيع عدة، منها: بوتين يتهم الغرب بالسعي لتدمير روسيا من الداخل ويدعو للتصدي لأي محاولة خارجية للتدخل في شؤونها.