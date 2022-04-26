مدة الفيديو 04 minutes 50 seconds 04:50

المسحراتي.. مهنة رمضانية تزدهر في الوطن العربي

ترتبط مهنة المسحراتي بشهر رمضان الكريم حصرا، وهي أحد رموز الشهر الفضيل في أغلب الدول العربية، حيث يحافظ على هذا الإرث والتقليد الرمضاني، كل على طريقته.