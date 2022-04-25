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بعد شهرين.. أبرز أحداث الحرب الروسية على أوكرانيا

تكمل الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها الثاني، وشهد الميدان الأوكراني خلال هذا الشهر أحداثا وتطورات متلاحقة نتعرف على أبرزها في هذا الفيديو.