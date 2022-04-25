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بعد شهرين.. أبرز أحداث الحرب الروسية على أوكرانيا

تكمل الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها الثاني، وشهد الميدان الأوكراني خلال هذا الشهر أحداثا وتطورات متلاحقة نتعرف على أبرزها في هذا الفيديو.
25/4/2022