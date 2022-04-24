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ماكرون أم لوبان.. لمن سيصوت الفرنسيون؟

يبدو المراقبون والمحللون السياسيون عاجزين لغاية اللحظة عن تحديد توجهات الناخبين الفرنسيين، ولمن سيمنح غالبيتهم أصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات الفرنسية.
24/4/2022