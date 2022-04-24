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حصاد (23/4/2022)

ناقش عثمان آي فرح في الحصاد مواضيع عدة منها: على وقع أجواء تصعيدية في القدس، الاحتلال يفرض قيودا على دخول المسيحيين إلى كنيسة القيامة احتفالا بسبت النور.