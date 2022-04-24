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إعادة رسم خرائط النفوذ.. هل تستعيد روسيا قوتها عالميا؟

فتحت حرب روسيا على أوكرانيا من جديد باب الصراع الأميركي الروسي الذي ظن المراقبون أنه انتهى بانهيار الاتحاد السوفياتي القرن الماضي.
24/4/2022