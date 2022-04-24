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إعادة رسم خرائط النفوذ.. هل تستعيد روسيا قوتها عالميا؟

فتحت حرب روسيا على أوكرانيا من جديد باب الصراع الأميركي الروسي الذي ظن المراقبون أنه انتهى بانهيار الاتحاد السوفياتي القرن الماضي.