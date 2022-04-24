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إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تفاقم حالة الركود في أسواق الخليل

يشكل شهر رمضان الكريم فرصة لسكان البلدة القديمة في الخليل (جنوبي الضفة الغربية) إذ تنشط فيه الحركة الشرائية وينتعش اقتصاد البلدة.
24/4/2022