مدة الفيديو 15 minutes 34 seconds 15:34

نافذة من باريس (2022/4/23)

تابعت وسيلة العولمي في “نافذة من باريس” (2022/4/23) تفاصيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث تتجه الأنظار إلى الخزان التصويتي المهم في الضواحي وقدرته على إحداث التغيير.