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حصاد (22/4/2022)

ناقش محمد كريشان في الحصاد مواضيع عدة منها: إصابات واقتحامات جديدة للمسجد الأقصى. السلطة الفلسطينية تحمّل تل أبيب مسؤولية ما قد يحدث من تصعيد.