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الانتخابات الفرنسية.. ملف الهجرة وأوضاع المهاجرين

يتابع المهاجرون في فرنسا الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أجواء يسيطر عليها القلق والترقب من التداعيات المحتملة لنتائجها على أوضاعهم.