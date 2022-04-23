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الانتخابات الفرنسية.. ملف الهجرة وأوضاع المهاجرين

يتابع المهاجرون في فرنسا الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أجواء يسيطر عليها القلق والترقب من التداعيات المحتملة لنتائجها على أوضاعهم.
23/4/2022