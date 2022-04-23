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الانتخابات الفرنسية.. ظاهرة الممتنعين عن التصويت

كانت لافتة في الانتخابات الفرنسية ظاهرة الممتنعين عن التصويت، لكن كم نسبتهم؟ وما الشرائح التي يتوزعون عليها؟ نتعرف على ذلك في هذا الفيديو.