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الانتخابات الفرنسية.. ظاهرة الممتنعين عن التصويت

كانت لافتة في الانتخابات الفرنسية ظاهرة الممتنعين عن التصويت، لكن كم نسبتهم؟ وما الشرائح التي يتوزعون عليها؟ نتعرف على ذلك في هذا الفيديو.
23/4/2022