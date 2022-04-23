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أسواق مسقط.. موروثات شعبية وأجواء رمضانية

عادت شوارع وأحياء وأسواق العاصمة العمانية مسقط إلى الحياة مجددا في ليالي شهر رمضان بعد توقفها خلال العامين الماضيين بسبب قيود كورونا.
23/4/2022