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أسواق مسقط.. موروثات شعبية وأجواء رمضانية

عادت شوارع وأحياء وأسواق العاصمة العمانية مسقط إلى الحياة مجددا في ليالي شهر رمضان بعد توقفها خلال العامين الماضيين بسبب قيود كورونا.