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مظاهرات في عمّان للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الأقصى

شهدت العاصمة الأردنية عمّان مظاهرة للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى.