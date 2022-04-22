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مظاهرات في عمّان للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الأقصى

شهدت العاصمة الأردنية عمّان مظاهرة للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى.
22/4/2022