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تواصل المعارك بين روسيا وأوكرانيا في مجمع آزوفستال بماريوبول

تمكن فريق الجزيرة من الوصول إلى ماريوبول ورصد وجود شبكة أنفاق ودهاليز داخل مصنع إيلييتشا في ماريوبول، وهو محاذٍ لمصنع آزوفستال.