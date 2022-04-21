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تواصل المعارك بين روسيا وأوكرانيا في مجمع آزوفستال بماريوبول

تمكن فريق الجزيرة من الوصول إلى ماريوبول ورصد وجود شبكة أنفاق ودهاليز داخل مصنع إيلييتشا في ماريوبول، وهو محاذٍ لمصنع آزوفستال.
21/4/2022