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الاحتلال الإسرائيلي يشدد الإجراءات حول الضفة وغزة ويمنع مسيرة للمستوطنين نحو الأقصى

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة المستوطنين المتطرفين من الوصول إلى باب العامود وحائط البراق.
21/4/2022