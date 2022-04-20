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قوات الاحتلال تبعد مراسلة الجزيرة من باحة المسجد الأقصى

أبعدت قوات الاحتلال مراسلة الجزيرة نجوان سمري عن باحات المسجد الأقصى خلال تغطيتها لاقتحام مستوطنين باحات المسجد لليوم الرابع على التوالي.