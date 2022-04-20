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حصاد (19/4/2022)

ناقش زين العابدين توفيق مواضيع عدة في الحصاد منها: بعد أيام من التصعيد والمواجهات، إسرائيل تقرر إغلاق المسجد الأقصى أمام دخول اليهود حتى نهاية شهر رمضان.