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تعرف على تطورات الحرب في أوكرانيا في يومها الـ55

دخلت الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ55 مع عدم الحسم بشكل قاطع في أي جبهة، وقال وزير الدفاع الروسي إن موسكو تتحرك لتحقيق هدف تحرير شرقي أوكرانيا.