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تصاعد المظاهرات المناهضة للحكومة في سريلانكا

تتواصل المظاهرات المناهضة للحكومة في سريلانكا احتجاجا على الظروف الاقتصادية. وأدت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين إلى مقتل شخصين وإصابة 10 على الأقل.