مدة الفيديو 02 minutes 46 seconds 02:46

الغموض يلف مصير التفاوض بين روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه لا مستقبل لمفاوضات بلاده مع أوكرانيا إذا لم تأخذ كييف المطالب الروسية بعين الاعتبار.