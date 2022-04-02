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لماذا يصرّ الروس على السيطرة على مدينة ماريوبول؟

تكتسب مدينة ماريوبول الأوكرانية أهمية خاصبة بسبب موقفها الجغرافي. وفضلا عن أنها عاشر أكبر مدن البلاد، فإنها تمتلك ميناء تجاريا مهما،