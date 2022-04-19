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حصاد (18/4/2022)

ناقشت إلسي أبي عاصي مواضيع مختلفة في الحصاد منها: تنديد فلسطيني وعربي بانتهاكات قوات الاحتلال في حق المصلين بالمسجد الأقصى. إسرائيل تعلن اعتراض قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة.