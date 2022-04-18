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مساعي إسرائيل لتقسيم المسجد الأقصى مكانيا وزمانيا

بعد تطبيقها فكرة التقسيم الزماني والمكاني في الحرم الإبراهيمي بالخليل إثر مجزرة عام 1994، تسعى إسرائيل لتطبيق هذه الفكرة في المسجد الأقصى.