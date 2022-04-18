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حصاد (17/4/2022)

ناقشت سلمى الجمل في الحصاد مواضيع عدة، منها: توتر في القدس المحتلة بعد اقتحام مئات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال.