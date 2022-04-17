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يوم الأسير الفلسطيني

تنطلق في الأراضي الفلسطينية اليوم فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 أبريل/نيسان من كل عام، فقد دعت فصائل العمل الوطني والإسلامي المواطنين للمشاركة في الوقفات الجماهيرية.