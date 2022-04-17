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حصاد (16/4/2022)

ناقش جلال شهدا في الحصاد مواضيع عدة، منها: بعد تحذيرها واشنطن من مواصلة إمداد أوكرانيا بالسلاح موسكو تعلن إسقاط طائرة تحمل شحنة غربية كبيرة من الأسلحة قرب أوديسا.