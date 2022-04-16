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حصاد (15/4/2022)

ناقش محمد كريشان في الحصاد مواضيع عدة، منها: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى، أكثر من 150 جريحا واعتقالات بالمئات في صفوف الفلسطينيين أثناء الاقتحام.