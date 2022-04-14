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تعرف على أهمية إقليم دونباس

يحتل إقليم دونباس أهمية جيوسياسية لما يحتضنه من ثروات طبيعة وصناعات ثقيل، وقد كان محور توتر دائم بين موسكو وكييف منذ 8 سنوات مع سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا على الإقليم.