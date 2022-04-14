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الجزيرة ترصد عملية إجلاء حيوانات حديقة خاركيف الأوكرانية

رافقت مراسلة الجزيرة في خاركيف فريقا عمل على إجلاء حيوانات من حديقة المدينة في محاولة لإنقاذ ما تبقى منها بعد تعرض الحديقة للقصف الروسي.