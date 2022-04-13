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حصاد (12/4/2022)

ناقشت سلمى الجمل في الحصاد مواضيع عدة منها: القوات الروسية تشدد هجماتها للسيطرة على ماريوبول المدينة الساحلية الإستراتيجية، والجزيرة ترصد الوضع الإنساني في كراماتورسك.