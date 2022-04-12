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حصاد (11/4/2022)

ناقشت فدى باسيل مواضيع عدة في الحصاد منها: الفرنسيون ما يزالون يعيشون أجواء ما بعد إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة وبداية سباق محتدم بين ماكرون ولوبان.
12/4/2022