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حصاد (11/4/2022)

ناقشت فدى باسيل مواضيع عدة في الحصاد منها: الفرنسيون ما يزالون يعيشون أجواء ما بعد إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة وبداية سباق محتدم بين ماكرون ولوبان.