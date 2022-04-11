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شاهد.. مسيحيون يوزعون الماء والتمر على الصائمين وقت الإفطار في فلسطين

شاهد.. مسيحيون يوزعون الماء والتمر على الصائمين وقت الإفطار في فلسطين
11/4/2022