مدة الفيديو 01 hours 53 minutes 18 seconds 01:53:18

حصاد (10/4/2022)

ناقش عبد القادر عياض مواضيع عدة في الحصاد منها: انتهاء الجولة الاولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية والنتائج الأولية تعبر بماكرون ولوبان نحو جولة ثانية بعد أسبوعين.