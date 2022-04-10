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نافذة من فرنسا (2022/4/10)

يواصل الناخبون عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وقالت الداخلية الفرنسية إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية حتى منتصف النهار تجاوزت بقليل نسبة 25%.