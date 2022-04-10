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دنيبرو.. قصف روسي دمر مطار العاصمة الرئيسي

قال مراسل الجزيرة في دنيبرو إن قصفا روسيا استهدف مطار العاصمة الرئيسي، وأكد حاكم المقاطعة المدني أن القصف الروسي دمر المطار واستهدف منشأة للبنية التحتية في محيطه.